Batatais terá mais um espaço para testagem de pacientes no combate a pandemia

A Prefeitura de Batatais, por meio da Secretaria de Saúde, com espaço disponibilizado pelo Claretiano Centro Universitário, vai abrir mais um serviço para testagem de pacientes no combate a Covid-19.

O local, que fica na Avenida 9 de Julho, já está com estrutura para atendimento, que inclusive foi vistoriada pelo Vice-Prefeito Dr. Ricardinho, junto com o Pró-Reitor do Claretiano, Padre Luis Boteon.

Segundo a Secretária de Saúde, Bruna Toneti, assim que estiver definida a equipe de profissionais que vai atender nesse espaço a população será avisada. “Ainda nessa semana estaremos passando os detalhes”, informou.

No novo local os pacientes serão agendados para coleta de exames após avaliação médica. A grande vantagem é o número de salas, o que vai proporcionar um atendimento melhor da população. “Agradeço ao Claretiano por mais essa importante parceria”, disse o Prefeito Juninho Gaspar.

Fonte: Prefeitura de Batatais