Começaram a valer à 0h01 deste sábado (15) as medidas mais rígidas de enfrentamento à pandemia de Covid-19 em Batatais (SP). Segundo o decreto publicado no Diário Oficial de quinta-feira (13), as regras valem até a 0h de 31 de maio, mas podem ser prorrogadas pelo Executivo por recomendação das autoridades sanitárias.