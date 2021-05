MC Kevin não caiu de apartamento onde estava hospedado, mas de quarto de casal de amigos, diz Polícia Civil

MC Kevin não caiu do quarto em que estava hospedado, mas sim de um outro, onde estava um casal de amigos, segundo a polícia civil. Os dois quartos estão sendo periciados pelos agentes. Em redes sociais monitoradas pelos investigadores, pessoas afirmam que Kevin teria bebido e queria pular na piscina do hotel.

O funkeiro paulista Kevin Nascimento Bueno, de 23 anos, morreu na noite deste domingo após cair do 5º andar — inicialmente o Corpo de Bombeiros informou 11º andar — de um hotel da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Ele chegou a ser encamihado, em estado grave, ao Hospital municipal Miguel Couto, na Gávea, Zona Sul, mas a Secretaria municipal de Saúde confirmou sua morte por volta das 21h30. A 16ª DP (Barra da Tijuca) abriu um inquérito para apurar as circunstâncias do caso e policiais da delegacia estiveram no hospital e no hotel para buscar informações.

Nas redes sociais, a viúva de MC Kevin, Deolane Bezerra, postou uma despedida emocionada: “Você é e sempre será o amor da minha vida, o amor mais lindo que tive, o homem que mais me amou e me admirou. Vai com Deus, meu menino. Eu sempre vou te amar”. O funkeiro e a advogada criminalista tinham se casado numa praia em Tulum, no México, no dia 28 de abril, com a presença de vários amigos.

Socorro

Após a queda, o artista foi atendido pelo Corpo de Bombeiros, e o grupamento da Barra o encaminhou para o hospital. No dia 28 de abril, Kevin se casou, em Tulum, no México, com a advogada criminalista Deolane Bezerra. Ela estava com ele no hotel e vai ser ouvida pelos policiais. O delegado Henrique Damasceno, titular da 16ª DP, abriu um inquérito para apurar as circunstâncias da morte e, já na noite de deste domingo, equipes da delegacia fizeram diligências no hospital, além de buscar informações no Hospital municipal Miguel Couto.

No final de março, MC Kevin chegou a anunciar nas suas redes sociais que deixaria a carreira de cantor, mas, de acordo com registros no Instagram de Deolane, ele fez uma apresentação musical, em uma festa com muito público, na noite deste sábado, dia 16. Antes de oficializarem o casamento, os dois passaram por idas e vindas no relacionamento. No último dia 8, Deolane escreveu “Obrigada por tanto amor, por me fazer sentir a mulher mais especial do mundo”, na legenda de uma foto tirada em um passeio em Cancún.