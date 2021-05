Atendimentos nas unidades básicas de saúde são direcionados para casos de sintomas respiratórios

A Secretaria Municipal de Saúde informa a população que, tendo em vista a situação do município, que está em Lockdown devido ao aumento do número dos casos de Covid-19, as unidades de saúde estão atendendo somente casos de sintomas respiratórios, com excessão das gestantes e o trabalho de vacinação contra a gripe e contra a covid. Valendo ressaltar que casos de urgência e emergência para qualquer atendimento continuam sendo atendidos normalmente na UPA – Unidade de Pronto Atendimento.

Todos os agendamentos estão cancelados e serão reagendados para depois desse período de confinamento. Para mais informações entre em contato com a unidade de saúde mais próxima de sua casa pelo telefone.

– UBS Auxiliadora (16) 3761-8121;

– UBS Vila Lopes (16) 3662-8642 e (16) 3662-3097;

– UBS Altino Arantes (16) 3662-1422, (16) 3662-1422 e (16) 3662-1422;

– UBS Alvorada (16) 3761-8038;

– UBS Vila Lídia (16) 3761-5993;

– UBS Centro de Saúde Escola (16) 3660-1770;

– UBS Vila Cruzeiro (16) 3761-0965;

– UBS São Carlos (16) 3662-7745;

Dúvidas sobre a vacinação também ser esclarecidas por esses telefones nos números: (16) 3662-1779 e (16) 3662-9908.

Fonte: Prefeitura de Batatais