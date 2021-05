Podcast Saúde e Bem Estar – Difusora/Rádio 2 (18-05-21)

Por que algumas pessoas são mais felizes que as outras? No Saúde e Bem Estar de hoje, o professor e palestrante em ciência da Felicidade e Bem-Estar, Renner Silva, explica que a sensação é provocada por alterações no cérebro.