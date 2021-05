UPA recebe mais cinco respiradores do Projeto USP-Marinha

O trabalho do Grupo Batataense ‘Ajudar Sempre Sem Fronteiras, encabeçado pelo professor Luciano Patrocínio, vem ao longo de meses conseguindo ajudar a salvar milhares de vidas.

Nos últimos dias, foi possível a viabilização do tanque de oxigênio e nesta quarta-feira, 19 de maio, chegaram mais cinco respiradores conseguidos com a USP-Marinha para a UPA, por intermédio do ‘Ajudar Sempre Sem Fronteiras’.

São respiradores para transporte de pacientes e suporte temporário de grande ajuda. Neste momento de pandemia toda a ajuda é importante, pois vidas podem ser salvas a partir de iniciativas como essa”, destacou a Secretária Bruna Toneti.

Fonte: Prefeitura de Batatais