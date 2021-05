Equipe da Prefeitura realiza fiscalização em empresas da área industrial

A equipe que compõe a Comissão de Fiscalização de Medidas Restritivas da Prefeitura de Batatais está conferindo o trabalho de empresas de grande porte. São indústrias que assinaram o termo de compromisso, com a Administração, para atendimento das regras estabelecidas, pelo Decreto 3988 e Notas Técnicas complementares, quanto ao número de funcionários em atividades até 31 de maio.

A inspeção atende a denúncias realizadas, bem como a programação estabelecida pela Vigilância Epidemiológica e pela própria Comissão de Fiscalização. O trabalho continuará pela cidade autuando empresas que estiverem operando de forma irregular.

O objetivo é que sejam cumpridas as determinações deste período de confinamento para que, o quanto antes, as atividades possam voltar à normalidade no município.

Fonte: Prefeitura de Batatais