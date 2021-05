Representação do Exército Brasileiro já está em Batatais

A município de Batatais está recebendo neste sábado, 22 de maio, uma corporação do Exército Brasileiro que veio auxiliar o município no combate ao novo coronavírus.

O Prefeito Juninho Gaspar recepcionou a representação composta por integrantes do 13º Batalhão de Cavalaria Mecanizada, com apoio do Comando Militar do Sudeste.

No dia de hoje eles já darão suporte ao trabalho de desinfecção de unidades de saúde com maior fluxo de pacientes, seguindo esse trabalho ao longo dos próximos dias. Unidade de Pronto Atendimento, Ambulatório Covid, Santa Casa, Almoxarifado Municipal e de dependências de outras repartições públicas, que por sua natureza, continuam realizando atendimento da população mesmo nessa fase mais restritiva de enfrentamento da pandemia serão percorridos.

Fonte: Prefeitura de Batatais