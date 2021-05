Representação do Exército Brasileiro segue o trabalho de desinfecção de unidades de saúde

O município de Batatais está recebendo desde sábado, 22 de maio, uma corporação do Exército Brasileiro que veio auxiliar o município no combate ao novo coronavírus. O Prefeito Juninho Gaspar e o Vice-prefeito Dr. Ricardinho, que estão acompanhando de perto o trabalho, ressaltam a importância da união de esforços no combate a pandemia.

“Agradecemos ao Exército e todos os que estão auxiliando nesse momento a nossa cidade no combate ao novo coronavirus. Juntos vamos vencer essa batalha”, destacou o Prefeito.

A representação do Exército é composta por integrantes do 13º Batalhão de Cavalaria Mecanizada, com apoio do Comando Militar do Sudeste.

Nesta segunda-feira, dia 24, está sendo feito o trabalho de desinfecção da Santa Casa de Misericórdia Hospital Major Antônio Cândido e UPA – Unidade de Pronto Atendimento José Antônio da Silva Neto.

No primeiro dia de ação, foram percorridos a UBS da Vila Lídia e o Ambulatório Covid.

Fonte: Prefeitura de Batatais