Morreu aos 56 anos, de Covid-19 , a ex-secretária da Mulher do Distrito Federal Mirta Fraga. Ela estava internada desde março na unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital Santa Helena, em Brasília.

O óbito foi divulgado na madrugada desta terça-feira (25) pelo ex-deputado federal Alberto Fraga (DEM-DF), marido de Mirta. “Te amo e sempre te amarei! Meu coração fica pequeno pela sua ausência, mas fica gigante pelas nossas lembranças, pelos momentos de amizade e muito amor”, escreveu nas redes sociais.

“Lamentavelmente e com muita tristeza me dirijo a vocês para informar o falecimento da minha querida e amada esposa Mirta Fraga. Foram 40 anos de convivência e de muito amor. Ela partiu, mas deixa um legado de coisas boas, deixou muitos amigos e amigas que a amavam e a admiravam.”

Nas redes sociais, Alberto Fraga (DEM-DF) lamentou falecimento da esposa, Mirta Fraga — Foto: Facebook/Reprodução

De acordo com a assessoria, o casal foi diagnosticado com Covid-19 na segunda semana de março. Alberto Fraga chegou a ficar uma semana internado no hospital. Já Mirta, precisou ser encaminhada para a UTI após o agravamento do quadro.

Além do marido, Mirta Fraga deixa três filhos. O sepultamento está marcado para as 17h30 desta terça-feira (25), no cemitério da Asa Sul.

Coronavírus no DF

O Distrito Federal confirmou mais 17 mortes por Covid-19, nesta segunda-feira (24), e chegou a 8.483 vidas perdidas desde o início da pandemia. Também foram registrados 899 novos casos da doença, totalizando 399.349 infectados, segundo dados da Secretaria de Saúde (SES-DF).

Nas últimas 24 horas, houve uma morte a mais que no boletim divulgado no domingo (23), quando foram 16 óbitos. Na mesma comparação, os registros de casos aumentaram 22% – no boletim anterior, a pasta contabilizou 735 novos contaminados.