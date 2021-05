Podcast Saúde e Bem Estar – Difusora/Rádio 2 (26-05-21)

Disfunção da tireoide pode afetar o coração. No mês de conscientização das doenças tireoidianas, a endocrinologista Rosália Padovani fala dos problemas que podem ocorrer com a glândula. Confira no Saúde e Bem Estar de hoje.