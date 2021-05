A Prefeitura de Batatais, por intermédio da Secretaria da Saúde, vai realizar no dia 11 de junho a VI Conferência Municipal de Saúde. O Tema é: ‘A Importância da Atenção Básica no Enfrentamento dos Desafios do SUS’. Em função da pandemia, a conferência será aberta a população em ambiente online, por meio de uma reunião Zoom agendada. “Ajudar a construir as pautas para o planejamento anual de saúde é o objetivo desse trabalho”, explicou a Secretária Bruna Toneti.

As Conferências de Saúde são, junto aos Conselhos de Saúde pelo Brasil, os principais espaços democráticos de construção de políticas de saúde no país, compondo o controle social para a deliberação e fiscalização das políticas públicas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Elas podem ser definidas por um amplo fórum de debates que conta com a participação de diferentes representantes da sociedade civil e do governo, sempre com a finalidade de avaliar, planejar e definir as ações e diretrizes que melhorem a qualidade dos serviços de saúde pública.