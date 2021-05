Fundo Social segue com a Campanha do Agasalho e também com arrecadação de cestas básicas

O Fundo Social de Solidariedade de Batatais segue realizando a Campanha do Agasalho 2021, ‘Inverno Solidário’. Devido ao lockdown, o trabalho foi prorrogado para o final de junho.

Segundo a Presidente, Roselara Goreti de Castro, com objetivo de priorizar famílias em situação de vulnerabilidade social, os cobertores começaram a ser entregues à população no início deste mês.

O cadastramento das famílias é feito pela Prefeitura, por meio de sistema online da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania e centros de referência de assistência social.

Foram solicitadas doações por meio de ofícios para as empresas do município, ACE, Lojas Maçônicas, Ordem Arco-íris e DeMolay e clubes de serviço. “Arrecadação de mantas e cobertores novos são o foco da campanha, atendendo as normativas adotadas na pandemia”, informou Roselara.

As doações recebidas até o momento, incluindo cestas básicas também para atendimento das famílias que mais precisam, foram feitas pelo Fórum de Batatais, Unimed, Lions Clube, lojas maçônicas Amor e União, Cavaleiros de Aço e Harmonia, TL Bergamini, Usina Batatais, Virtual Armazéns Gerais, Sicoob Cocred, Rotary Cana Verde e por pessoas anônimas. Sendo: 178 cobertores novos e 227 cestas básicas.

Além destas, a Ordem Arco-íris vai disponibilizar máscaras e Arteris se comprometeu em doar cobertores. “Toda a contribuição é bem-vinda e quero agradecer imensamente a todos que estão nos ajudando”, destacou a presidente do Fundo Social.

Fonte: Prefeitura de Batatais