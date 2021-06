Morre João Miguel, filho de Whindersson Nunes e Maria Lina

João Miguel, filho de Whindersson Nunes e Maria Lina, morreu nesta segunda-feira (31). O bebê nasceu prematuro de 22 semanas no sábado, 29 de maio, e ficou internado na UTI. Uma gravidez sadia, geralmente, dura 40 semanas.

“A assessoria de imprensa de Whindersson Nunes informa com tristeza o falecimento de seu filho, João Miguel, na madrugada desta segunda-feira (31). Fruto da união com Maria Lina, o bebê que nasceu de forma prematura, com 22 semanas, não resistiu. Contamos com a compreensão de todos em solidariedade à família”, diz o comunicado, enviado à imprensa pela assessoria do casal.

De acordo com o pai de Whindersson, Hidelbrando Batista, João Miguel ficou internado na UTI para melhores cuidados. Ao falar sobre o nascimento do filho, Whindersson elogiou a noiva.

“A mãe dele foi uma leoa demais, e nessa hora a natureza me mostrou um lugar que eu nunca estive, parado, e sem poder fazer nada, onde eu não tinha controle de nada, só ver ela passar por tudo aquilo que nós ouvimos falar todos os dias, mas só passando mesmo pra saber. Obrigado por ser tão forte pelo meu maior presente! Que ele seja forte como a mãe e insistente como o pai. Que quando disserem que ele nunca lutou por nada, vamos poder responder que só pela vida, e graças a Deus, e a energia de quem quer nosso bem superou tudo”, afirmou.