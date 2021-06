De acordo com o médico infectologista Jamal Suleiman, os dados completos ainda estão sendo compilados pelo hospital – que é referência no tratamento contra a Covid -, mas já é possível observar que as pessoas estão relaxando nas medidas de proteção após tomarem a primeira dose.

Todas as vacinas disponíveis no Plano Nacional de Imunização (PNI) possuem esquema vacinal em duas doses. Cientistas estimam que a proteção é mais eficiente duas semanas após a segunda aplicação.

Mas, mesmo após isso, a orientação é que as pessoas mantenham medidas como uso de máscaras, higiene das mãos e distanciamento social. Nenhuma vacina é capaz de proteger totalmente contra a doença, e a proteção coletiva só é alcançada depois que uma certa porcentagem de toda a população tenha recebido as duas doses.

“Já está chamando a nossa atenção para um fenômeno que não é bom. Ainda não foi tabulado, mas já nos apontam esses casos. Estamos capturando os dados com a equipe do setor de vigilância para ter informações mais precisas de quem foi internado já tendo tomado a primeira dose”, diz o infectologista.

Suleiman também citou o estudo clínico realizado pelo Instituto Butantan na cidade de Serrana , no interior de São Paulo, onde toda a população adulta apta para receber a vacina foi imunizada com a Coronavac.

“Temos que fazer o serviço completo e com as duas doses para que todos tenhamos segurança. Serrana mostra isso muito claro. Então não é só você. Vacina é coletivo”, diz Suleiman.

O estudo do Butantan apontou que a vacinação de adultos criou um “cinturão de proteção” que beneficiou crianças e adolescentes que ainda não podem receber as doses.

Até as 18h30 desta quarta-feira (2), o “vacinômetro” do governo estadual apontava que foram aplicadas 17.683.458 de doses de vacinas contra a Covid no estado, sendo 11.891.670 de primeira dose e 5.791.788 de segunda dose. O montante de primeira dose representa 25,6% da população total do estado, e o da segunda dose 12,5%.