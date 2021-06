Segundo a administração, Amparo está com ocupação total nos leitos de UTI e enfermaria das três unidades médicas, além do Hospital de Campanha. A estância turística do Circuito das Águas enfrenta o pior momento da doença, com o registro de 48 óbitos em maio, número maior do que o de 2020 inteiro (39). As aulas nas redes municipal, estadual e particular estão suspensas.