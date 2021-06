Qual o prazo para retificar o Imposto de Renda 2021?

O prazo para retificar o Imposto de Renda 2021 para quem entregou a declaração com erro ou se esqueceu de incluir alguma informação é de até cinco anos após o envio original. Você não apenas pode, como deve retificar uma declaração já processada. Contudo, para isso, a declaração original não pode estar em processo de fiscalização. Quem caiu na malha fina e agendou um atendimento na Receita Federal também não pode retificar.

Para retificar uma declaração original já transmitida, você deve preencher uma declaração retificadora, que substitui integralmente a declaração original. Assim, ela precisa conter todas as informações que devem ser declaradas no seu ano de exercício.

Basta abrir o programa da declaração original e selecionar a opção “Declaração Retificadora”, abaixo da pergunta “Que tipo de declaração você deseja fazer?”. Em seguida, informe o número do recibo da declaração a ser retificada e altere a informação que deve ser corrigida. Depois de fazer as alterações, envie a declaração retificadora da mesma forma que você enviou o formulário original.

No entanto, se a retificação é feita após o término do prazo de entrega do Imposto de Renda, não será possível alterar o modelo da declaração, de completo para simplificado ou vice-versa. Ou seja, será preciso escolher por um dos modelos sem saber qual é, de fato, mais vantajoso. Só a partir da inclusão de todos os dados o programa gerador da declaração consegue indicar em qual modelo o contribuinte paga menos impostos.

O período para declarar o Imposto de Renda 2021 sem multa acabou na última segunda-feira (31), mas se você perdeu o prazo, ainda deve entregar a declaração e pagar uma multa pelo atraso. Para declarar o IR com atraso, você deve reunir os comprovantes necessários, baixar o programa gerador da declaração no site da Receita, preencher os dados nas fichas normalmente e enviá-la.