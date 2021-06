Prefeitura abre inscrições para a Educação de Jovens e Adultos

A Rede Municipal de Educação está com inscrições abertas para as turmas do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) da Educação de Jovens e Adultos (EJA) para o segundo semestre.

A EJA é uma modalidade de ensino destinada aos jovens, adultos e idosos que não tiveram acesso à educação na escola convencional na idade apropriada.

Nessa modalidade, a cada semestre o aluno pode concluir um ano de estudo, e com isso, concluir em menos tempo os seus estudos, garantindo o aprendizado e qualificação para conseguir melhores oportunidades no mercado de trabalho.

Na Rede Municipal as aulas são realizadas na Escola Alzira Acra de Almeida, localizada no bairro Central Park, no período noturno.

As inscrições para o segundo semestre deverão ser realizadas na própria escola, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 15h, até o dia 8 de julho.

No ato da inscrição o candidato deverá comparecer com as cópias dos seguintes documentos: certidão de Nascimento, RG, CPF, comprovante de residência e Histórico Escolar. Para maiores informações entrar em contato pelos telefones (16) 3761-8852 ou 3761-7200.

Fonte: Prefeitura de Batatais