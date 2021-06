Preparando para o retorno: Escola Profª Anna Bonagura recebe pintura temática

A Prefeitura de Batatais, por meio da Secretaria de Educação, segue com o trabalho de manutenção das escolas municipais. Enquanto os alunos se mantém com as aulas virtuais, as unidades passam por melhorias, na expectativa do retorno das atividades presenciais assim que reduzir a contaminação pela Covid-19.

Segundo a Secretaria de Educação, está sendo feita a manutenção dos espaços e, no trabalho de parceria com a Dimutran – Divisão Municipal de Trânsito, está sendo possível realizar a pintura temática para brincadeiras com as crianças em várias escolas. Nos últimos dias a Escola Profª Anna Bonagura de Andrade, localizada no Jardim Elena, foi a que recebeu a equipe.

Muito colorido para que os alunos possam brincar no retorno das aulas presenciais é o que pode ser visto na medida em que esse trabalho é executado. “Quero agradecer a Dimutran, o funcionário Reis que faz as pinturas, pelo capricho e dedicação. Na Escola Anna Bonagura até os banheiros ganharam uma pintura especial”, destacou o Secretário de Educação, Victor Hugo Junqueira.

Fonte: Prefeitura de Batatais