Administração Municipal faz um apelo a população para que participe dessa ação contra a Covid-19. É muito importante o envolvimento de toda a sociedade

A cidade de Batatais está participando do Projeto do Instituto Butantan denominado ‘Isolamento Inteligente’.

Um trabalho que auxilia a população no combate a Covid-19. Com ele é possível monitorar as pessoas contaminadas e seus contatos com ajuda da inteligência artificial.

Para que seja efetivo, a população precisa baixar no celular o aplicativo Global Health Monitor, da Plataforma de dados Tainá, do Butanfan e preencher os dados solicitados.

“Um projeto que monitora e que também está realizando testagem da população. Mas, as pessoas precisam baixar o aplicativo e preencher os dados”, ressalta o Prefeito Juninho Gaspar.

É necessário que pelo menos 20 mil pessoas participem e por essa razão toda a sociedade é chamada a participar.

“Com o isolamento inteligente será possível manter as pessoas infectadas em suas residências e monitorar os contactantes em tempo real. Essa medida, aliada à vacinação, pode contribuir para que gradativamente o município possa manter suas atividades econômicas e, ao mesmo tempo, conter a transmissão do vírus”, afirma o presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas.

O link para baixar o aplicativo é esse:

📲 IOS – https://apps.apple.com/br/app/global-health-monitor/id1526714280

📲 Android https://play.google.com/store/apps/details?id=world.ghm.globalhealthmonitor&hl=pt_BR&gl=US

Fonte: Prefeitura de Batatais