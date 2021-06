Estão abertas inscrições para o Projeto Guri

A inscrição de interesse para novos alunos e alunas do Projeto Guri, mantido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo – será realizada até 21 de junho, de maneira online. Não é preciso ter conhecimento prévio de música, nem possuir instrumentos ou realizar testes seletivos. São cursos gratuitos de música, oferecidos no contraturno escolar, para crianças, adolescentes e jovens de 6 a 18 anos incompletos.

Para fazer a inscrição, o responsável deve acessar o site do Guri: www.projetoguri.org.br/matriculas. As matrículas são realizadas por ordem de cadastro. Em Batatais, o Polo do Projeto Guri funciona, na parceria com a Prefeitura Municipal, no Centro Cultural Professor Sérgio Laurato. Vale lembrar que independentemente do retorno presencial, alunos e alunas terão acesso às aulas e atividades por meio da plataforma de ensino a distância.

As informações solicitadas no formulário são: nome completo, data de nascimento, número do RG ou certidão de nascimento, e-mail, telefone e endereço. Dados do responsável: nome completo, grau de parentesco e e-mail; escolha do curso, conforme as opções de dias e horários disponíveis no polo e após preenchimento, clicar em ‘enviar’ para que seja gerado o número de protocolo referente ao processo.

Caso haja a vaga, o candidato receberá da coordenação do polo, posteriormente, um e-mail de boas-vindas com o número de matrícula e senha de acesso ao Portal do Aluno. Lembrando que as matrículas são realizadas por ordem de inscrição. Os formulários continuarão valendo para o período e vagas remanescentes que estará em vigor entre os dias 2 e 20 de agosto de 2021.

As aulas terão início a partir do dia 9 de agosto e para mais informações entre em contato com a coordenação do Polo Batatais pelo Whatsapp 16 99335 2270.

Fonte: Prefeitura de Batatais