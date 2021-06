Podcast Saúde e Bem Estar – Difusora e Rádio 2 (09-06-21)

Campanha Junho Vermelho: saiba em quais situações pode ser feita doação de sangue. No Saúde e Bem Estar, a hemoterapeuta Helena Sabino diz que, com a pandemia, as doações passaram a ser agendadas para evitar aglomeração.