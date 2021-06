Mais 800 pessoas recebendo a vacina contra a Covid-19 em Batatais

Este Sábado, 12 de junho, na Escola Washington Luis, é o primeiro Dia D da Campanha de Vacinação contra a Covid-19, que segue na medida em que as doses são liberadas. Puderam se cadastrar pessoas a partir de 18 anos que possuem alguma comorbidade, dentro do critério estabelecido pelo Governo do Estado e o Ministério da Saúde. As pessoas de grupos prioritários que também não tinham se vacinado também foram chamadas.

A Secretaria de Saúde ressalta que haverá mais sábados com vacinação para esse público. Quem não conseguiu agendar agora, não se preocupe, na próxima semana será realizado mais agendamentos.

ATENÇÃO: site de agendamento online (https://www.batatais.sp.gov.br/vacina/controlecidadao/);

Informações: (16) 3662-1779/ (16) 3662-9908, Secretaria Municipal de Saúde, Vigilância Sanitária ou Unidades de Saúdes.

“Quero agradecer a todos os profissionais envolvidos nesse trabalho. Grande orgulho e nosso reconhecimento pelo esforço e dedicação”, destaca o Prefeito Juninho Gaspar.

Fonte: Prefeitura de Batatais