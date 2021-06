Podcast Saúde e Bem Estar – 16-06-21

Teste do pezinho garante o desenvolvimento saudável do bebê a partir do tratamento precoce, em caso de resultado positivo. No Saúde e Bem Estar de hoje, a neurologista infantil Fernanda Monti fala sobre a ampliação das doenças diagnosticadas no exame, que é oferecido pelo SUS.