Procon intermedia negociação entre moradores e loteadores do bairro David Rodrigues

Na tarde desta quarta-feira, 16 de junho, o responsável pelo Procon de Batatais, Maikol Oliveira esteve na Câmara Municipal para uma reunião entre representantes do Bairro David Rodrigues, com a participação do Vereador Gustavo Rasteli e de Rodrigo Porto, representante das empresas responsáveis pelo loteamento.

Na oportunidade, o tema abordado foi a possibilidade de redução do índice de reajuste para as prestações do David Rodrigues, que pelo contrato é vinculado ao IGPM – Índice Geral Preço do Mercado.

O Procon elaborou uma proposta, que será avaliada pelos proprietários do Loteamento, que traduz a preocupação da Administração Municipal e da Câmara em amenizar os impactos financeiros para a população neste período de pandemia.

“O IGPM acumulou alta acima de 37% até maio deste ano, no acumulado dos últimos doze meses. A preocupação é de buscar manter o equilíbrio econômico-financeiro contratual entre os loteadores e proprietários dos lotes. Propomos que o reajuste de todos os contratos, que vencem em 2021 e 2022, tenha um teto máximo de 13%”, informou Maikol.

Fonte: Prefeitura de Batatais