Atenção: Troca de uma das bombas do Sistema Simara termina após o almoço e bombeamento para os reservatórios será imediato

A Prefeitura de Batatais, por meio da Divisão de Água, informa que o trabalho de troca da bomba do poço artesiano, localizado às margens da Rodovia Altino Arantes, no complexo de abastecimento do Sistema Simara, será concluído por volta das 13 horas.

Imediatamente, será iniciado o bombeamento para os reservatórios para que a população receba água nas residências no final da tarde.

A bomba fica a 278 metros de profundidade, por isso é preciso uma operação com guincho de grandes dimensões. A equipe da Prefeitura, assim que concluído esse trabalho, já estará iniciando os procedimentos para a troca dos equipamentos do outro poço, localizado na entrada do Centro Náutico da Cachoeira.

Os bairros atendidos pelo Sistema Simara são: Antônio Romagnoli, Morada do Verde, Jardim Colorado, Alvorada, Semieli, Portal da Cachoeira, Davi Rodrigues, Simara, Santa Rita, Jardim Santa Luiza (Vila Lopes), Jardim das Flores, Valenciano, Zaira Pupim e Cayapos.

Fonte: Prefeitura de Batatais