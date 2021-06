Secretaria de Administração da Prefeitura de Batatais atende em novo endereço

A Secretaria Municipal de Administração e seus departamentos, Recursos Humanos, Compras e Licitações, estão atendendo em novo endereço: na Travessa Intendente Vigilato, 222, no Centro.

A mudança faz parte da reestruturação administrativa, que visa otimizar os recursos disponíveis. “No novo endereço temos toda a equipe da Secretaria trabalhando em um único local o que vai facilitar e agilizar os procedimentos”, informou o Secretário Vinícius Bérgamo Silva.

As licitações já marcadas ocorrerão no Salão Nobre da Prefeitura e as novas já serão realizadas no novo endereço. Outros setores da Administração também vão mudar de local.

“Atendendo ao que ficou acertado com o Prefeito Juninho Gaspar, estamos procurando utilizar da melhor forma possível os prédios da Prefeitura e aqueles que estão com contrato de aluguel vigente. Vamos devolver alguns imóveis e estamos negociando a redução dos valores para os que, por sua localização e espaço, permanecerão sendo ocupados. A cada mudança vamos informando a população”, disse o Secretário.

Fonte: Prefeitura de Batatais