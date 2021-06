União em favor da vida: 3 mil pessoas serão vacinadas contra Covid-19 neste sábado em Batatais

Este sábado, 19 de junho, será um dia especial para a comunidade de Batatais. Está programada uma grande força tarefa para vacinação de 3 mil pessoas contra a Covid-19. Com o apoio de estrutura e de pessoal do Claretiano, 2 mil doses serão aplicadas apenas no Centro Universitário. A Secretaria Municipal de Saúde ainda estará com equipes de plantão aplicando as vacinas nas unidades básicas da Vila Lídia, Jardim Santa Luiza (Vila Lopes) e São Carlos, bem como no Centro de Saúde central.

As pessoas, no momento do agendamento, foram informadas sobre o local e horário que deverão comparecer para receber a imunização. A Campanha neste Dia D Especial será das 9 às 16 horas.

Receberão a vacina: pessoas cadastradas entre 50 a 59 anos sem comorbidades, 50 a 59 anos com comorbidades, gestantes, deficientes físicos e profissionais da saúde. Os documentos necessários: CPF, RG, Cartão SUS de Batatais, declaração médica (para pessoas com comorbidades) e declação de atuação profissional (para profissionais da saúde).

“Quero agradecer, em nome da Administração, ao Claretiano pelo apoio fundamental que tem nos oferecido e a todos que estão nos auxiliando. Deixo aqui o reconhecimento para toda a nossa equipe pelo empenho e dedicação, é a ‘união de esforços em favor da vida’.

Pedimos para que a população compareça no horário agendado e estaremos com muito entusiasmo realizando mais essa etapa da campanha, que seguirá conforme o cronograma estabelecido pelo Governo do Estado de São Paulo”, afirmou a Secretária Municipal de Saúde, Bruna Toneti.

Fonte: Semusa