Prefeito Juninho Gaspar entrega R$ 227 mil em equipamentos para escolas municipais

Na manhã desta segunda-feira, 21 de junho, o Prefeito Juninho Gaspar esteve com o Secretário de Educação, Professor Victor Hugo Junqueira, no CAIC Prof. Gilberto Dalla Vechia, para apresentar a população, por meio da imprensa, os novos equipamentos adquiridos para as escolas municipais.

Trata-se de um investimento, com recursos próprios, de R$ 227.069,34, empregado na compra de 20 computadores, 10 impressoras, 100 conjuntos de carteiras para alunos do Ensino Fundamental, 28 mesas de professor, 15 cadeiras com rodinhas, 30 conjuntos de mesa e cadeira para as creches, 25 armários, 380 lixeiras com pedal e 109 totens para álcool gel.

“Estamos preparando as escolas para o retorno das atividades presenciais. Além dos equipamentos, também estamos melhorando os prédios dentro do cronograma estabelecido pela nossa Secretaria Municipal de Educação. As crianças e os professores merecem nossos respeito e valorização”, disse o Prefeito Juninho Gaspar.

Fonte: Prefeitura de Batatais