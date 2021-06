A recuperação econômica no Brasil está favorecendo as classes mais altas da sociedade e deve levar mais 1,2 milhão de famílias à pobreza, aumentando ainda mais a desigualdade no país. A conclusão faz parte de uma projeção feita pela Tendências Consultoria, com com base em dados do IBGE, Ministério da Economia e Ministério da Cidadania, obtido com exclusividade pela Globonews.