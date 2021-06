Mais de R$ 1 milhão investidos na ampliação e modernização de Escola Municipal

A Escola Municipal Paulo Roberto Faggioni, localizada no Jardim Simara, está sendo completamente reformulada, com reforma e ampliação que, praticamente, vai dobrar o espaço construído.

O Prefeito Juninho Gaspar juntamente com o Secretário de Educação, Professor Victor Hugo Junqueira, foram conferir como está o andamento das obras que estão sendo executadas pela empresa MGI Construtora e Engenharia Eireli.

Constam das melhorias a construção do bloco de salas de aula, troca completa do telhado, ampliação da área administrativa, reforma da cozinha e do refeitório, além de pintura do prédio e nova entrada para alunos. O investimento será de R$ 1,123 milhão.

“Estão adiantados os trabalhos, a cobertura já foi instalada na parte antiga e o novo bloco de salas de aula erguido. Em breve poderemos entregar as obras para a comunidade”, frisou o Prefeito.

A unidade passará dos atuais 498 m² de área construída para 918 m². Atualmente, 260 crianças estão matriculadas e, com essa ampliação, será possível remos receber um número bem maior de alunos.

Fonte: Prefeitura de Batatais.