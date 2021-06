BUTANTAN DIVULGA MAIS UMA ETAPA DO INQUÉRITO EPIDEMIOLÓGICO DE BATATAIS

O Instituto Butantan fez uma apresentação do segundo inquérito domiciliar realizado em Batatais com objetivo de estimar incidência da Covid-19 na população; acompanhar os casos positivos e monitorar todas as pessoas que tiveram contato com o caso.

A cada 15 dias esse trabalho seguirá, totalizando três meses do levantamento. A segunda fase ocorreu de 10 a 12 de junho sendo visitados um total 484 domicílios, entrevistadas e testadas 941 pessoas, independentemente da idade, o que representa aproximadamente duas entrevistas por domicílios.

Da população testada, 10 pessoas foram positivadas para a doença, com projeção de incidência de 1,06%, o que representa uma redução do que foi apresentado no primeiro levantamento, de 1,86%.

O Instituto projetou, com os dados colhidos, que Batatais estaria naquele momento com 667 pessoas contaminadas pela Covid-19. Nesta semana haverá mais um levantamento por toda a cidade.

BAIXE O APLICATIVO DO BUTANTAN

A Administração Municipal, por meio da Secretaria de Saúde, e o Instituto Butantan pedem para que a população baixe o aplicativo Global Health Monitor (GHM). Com ele cada cidadão pode ajudar no combate à pandemia da COVID-19 na cidade por meio da identificação dos casos; isolamento; diagnóstico e testagem da doença; monitoramento dos casos; cuidado das pessoas contaminadas; e prevenção da infecção de suscetíveis. Essa medida, aliada à vacinação, pode contribuir para que gradativamente o município possa manter suas atividades e, ao mesmo tempo, manter a transmissão do vírus cada vez mais controlada.

Os links para baixar o aplicativo:

IOS – https://apps.apple.com/…/global-health…/id1526714280

Android https://play.google.com/store/apps/details…

Fonte: Prefeitura de Batatais