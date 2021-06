Segundo o advogado, no local não teria indicações de que a atração fazia barulho nem sobre a faixa etária indicada. Conforme a administração do parque, a atração não tem restrição de idade, pois não funciona como brinquedo, sendo uma estátua para que os visitantes tirem fotos. A dinâmica da queda não foi detalhada pelo Beto Carrero World.

Chovia no parque no momento da queda. Questionado pelo G1 , o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) informou que o parque não tem restrições em relação à operacionalidade junto à corporação por conta da chuva. Os alvarás de funcionamento estão de acordo com a legislação.

O pequeno, que estava se divertindo com sua família, acabou se desequilibrando no momento desse click lúdico no Gorila e caiu. Cientes do ocorrido, no mesmo momento, ele foi assistido pelo time de profissionais do Beto Carrero World! A equipe de Bombeiros o conduziu com a Ambulância do Parque para o Pronto Atendimento mais próximo, ficando sob os cuidados médicos.