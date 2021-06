Ambulatório Covid será transferido para a Avenida Nove de Julho a partir da próxima semana

A Secretaria Municipal de Saúde informa a população que a partir de segunda-feira, 28 de junho, o Ambulatório Covid, que atualmente atende na Praça Barão do Rio Branco, será transferido para a Avenida Nove de Julho.

Segundo a Secretária Bruna Toneti, o local onde funciona o Centro de Testagem é amplo e totalmente organizado para a realização dos atendimentos médicos e para a testagem no mesmo lugar. “Vamos otimizar as equipe e estamos avisando com antecedência com objetivo de fazer essa informação chegar a todos os que precisarem”, destacou a Secretária.

O endereço é Avenida Nove de Julho, número 119. O prédio está sinalizado e preparado para receber os pacientes. “Queremos agradecer ao Claretiano que gentilmente cedeu o imóvel para que o município utilizasse nessas ações da pandemia. Nos colocamos sempre a disposição da população, dizendo que o combate a Covid-19 precisa ser contínuo, com atenção diária por parte de toda a nossa população”, ressaltou.

Fonte: Prefeitura de Batatais