Parceria da Secretaria de Saúde e Claretiano oferece atendimento gratuito para pacientes pós-Covid

A Secretaria Municipal de Saúde vem mantendo diversas parcerias importantes para atendimento da população neste período de pandemia. O Claretiano – Centro Universitário, por exemplo, que tem sido grande parceiro em várias frentes, está agora realizando um processo de triagem para atender, gratuitamente, pessoas que tiveram Covid-19. Professores e alunos dos cursos da área da Saúde vão acompanhar pacientes que têm apresentado sequelas pós-Covid.

Os interessados devem se dirigir a Clínica Multidisciplinar do Claretiano, no horário das 8 as 12 e das 14 às 18 horas, para triagem e agendamento dos serviços nas áreas de fisioterapia, terapia ocupacional, nutrição e educação física. O telefone para mais informações é o 3660-1777.

“Muitas pessoas que tiveram a doença precisam de acompanhamento para sua recuperação. Pedimos para que participem dessa triagem e façam o agendamento para ter o acompanhamento do Claretiano, que mais uma vez só podemos agradecer pela contribuição tão significativa com a nossa comunidade”, frisou a Secretária Bruna Toneti.

Fonte: Prefeitura de Batatais