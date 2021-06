A Secretaria Municipal de Saúde de Batatais na parceria com o Centro Universitário Claretiano realiza neste sábado, 26 de junho, das 9 às 16 horas, mais um mutirão de vacinação contra a Covid -19 para pessoas com idade entre 43 a 59 anos.

A coordenação da campanha lembra que as doses serão aplicadas somente nas pessoas que fizeram o agendamento on-line, devendo ser apresentada a documentação solicitada: RG, CPF, comprovante de endereço atualizado e o cartão do SUS – Sistema Único de Saúde – com o número do prontuário fornecido pela Unidade Básica de Saúde e, se possível, uma cópia do comprovante do agendamento fornecido pelo site https://www.batatais.sp.gov.br/vacina/controlecidadao/

“É importante que a população compareça no horário agendado. Estamos com muito entusiasmo realizando mais essa etapa da vacinação, que segue conforme o cronograma estabelecido pelo Governo do Estado de São Paulo”, afirmou a Secretária de Saúde, Bruna Toneti.

O ginásio de esportes do Claretiano foi adaptado para receber com segurança toda a população agendada. Equipes de profissionais da Saúde, estagiários e voluntários, colaboradores da instituição, estarão no local seguindo todos os protocolos sanitários, para auxiliar toda a comunidade. A participação do Claretiano nas ações de combate ao Covid em Batatais é resultado de uma parceria firmada com a Secretaria Municipal de Saúde e o Instituto Butantan para auxílio nos atendimentos e serviços em saúde realizados no município, além do apoio nas ações de divulgação do projeto ‘Isolamento Inteligente’.

A Secretária Bruna Toneti lembra que serão abertas novas oportunidades para as pessoas de 43 a 49 anos que não conseguiram fazer o agendamento, devendo a população ficar atenta para a divulgação dos canais oficiais da Secretaria e Prefeitura, bem como pela imprensa local.