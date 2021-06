Vacinação neste sábado em Batatais

Está em pelo andamento o Mutirão de Vacinação contra a Covid-19 no Claretiano – Centro Universitário. Pessoas com idade entre 43 a 59 anos, que se cadastraram, receberão a primeira dose da vacina até às 16 horas.

Em clima de festa junina, funcionários da Secretaria de Saúde, profissionais e estagiários do Claretiano, voluntários e toda uma grande estrutura foi organizada para receber com alegria mais 2 mil pessoas que serão imunizadas ao longo do dia.

Fonte: Prefeitura de Batatais