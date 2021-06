Mais três escolas municipais recebem melhorias

A Prefeitura de Batatais, por intermédio da Secretaria de Educação, segue com manutenção e melhorias nas escolas da Rede Municipal de Ensino. Além da grande ampliação que está sendo realizada na Escola Paulo Roberto Faggioni, mais três unidades estão recebendo reparos.

Na Escola Anna Bonagura de Andrade, no Jardim Elena, foi substituído o toldo de proteção na entrada de professores e alunos, um investimento de R$ 11 mil. Na Escola Alzira Acra de Almeida, do Central Park, o forro do pátio, que estava muito danificado, foi trocado, eliminando um problema sério que era a entrada de pombos pelo local.

Foram gastos R$ 16.989,00 na melhoria. E, por fim, está sendo realizada a impermeabilização da caixa d’água da Escola José Braga Morato, no Jardim Simara, com R$ 11.400,00 de investimento para acabar com vazamentos no reservatório.

“Definimos com o Prefeito Juninho Gaspar e com o Vice Dr. Ricardinho estas e outras melhorias que ao longo do ano faremos nas escolas, tudo para oferecer segurança, organização e conforto para alunos, professores e equipes de apoio”, frisou o Secretário de Educação, Professor Victor Hugo Junqueira.

Fonte: Prefeitura de Batatais