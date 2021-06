Prazo para alistamento militar é prorrogado para 31 de agosto

A 14ª Junta do Serviço Militar de Batatais informa que foi prorrogado, até 31 de agosto, o prazo para apresentação obrigatória para o alistamento militar da classe 2003, e regularização das pessoas que não se apresentaram no ano correto.

A prorrogação ficou determinada pelo Decreto Presidencial, nº 10.731, de 28 de junho, e foi necessária devido ao enfrentamento da pandemia da covid-19.

O alistamento pode ser feito de forma presencial ou através do site: alistamento.eb.mil.br.

O horário de atendimento ao público da Junta do Serviço Militar, que funciona nas dependências do CIAC, na Praça Cônego Joaquim Alves, é das 7 às 12 horas, de segunda a sexta-feira, com o secretário Fábio Renato Bergamini.

Fonte: Prefeitura de Batatais.