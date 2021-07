Maior eficiência da coleta seletiva da cidade foi tema de reunião nesta semana

Nesta semana, a Secretaria do Meio Ambiente em reunião com representantes das duas entidades que recolhem materiais recicláveis em Batatais, Acomar e Coomar, ficou definido que haverá a organização de um cronograma de trabalho com a finalidade de aumentar a eficiência na coleta de recicláveis e evitar que as equipes passem no mesmo local, ao mesmo tempo, uma vez que tempo é dinheiro para os coletores.

O encontro, que contou com a participação dos vereadores Paulo Borges, Marilda Covas e Andresa Furini, da Bióloga Natália Martins, embaixadora do Cataki e da senhora Nilvanna Tostes, interessada na causa, serviu para que os envolvidos explicassem suas necessidades, a fim de encontrar a melhor solução possível para a questão.

O Secretário Lucas Tofeti ressaltou que é importante que a população separe os materiais recicláveis e compreenda que falhas na coleta podem ocorrer devido a imprevistos, mas que mesmo assim é importante manter o hábito de separar nossos resíduos em casa e destinar corretamente cada tipo de material.

São coletados: papel, papel arquivo (jornal, revista, caderno, impressos em geral), papelão, plástico fino, plástico duro, caixinha de leite, garrafa PET colorida/transparente, isopor, eletrônicos, latinha/lata de alumínio, ferragem, vidros variados, óleo de cozinha usado e móveis e armários usados em bom estado.

A Secretaria de Meio Ambiente pede para que a população colabore separando os materiais. Outra solicitação é para o descarte de máscaras utilizadas no lixo doméstico, nunca junto dos recicláveis.

Fonte: Prefeitura de Batatais