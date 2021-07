NOTA DE ESCLARECIMENTO DA SEMUSA

Em Batatais a vacina vai para o braço assim que chega, e não para a geladeira!

A Secretaria Municipal de Saúde de Batatais comunica que não houve vacinação de pessoas com lotes de vacinas vencidas na cidade.

Batatais possui longa experiência com campanhas de vacinação e nossas equipes de saúde são capacitadas em todos os procedimentos para realizar uma vacinação segura, com verificação da data de validade da vacina, além de outros procedimentos.

As informações veiculadas pela imprensa sobre a aplicação de doses de vacinas vencidas referem-se, como hipótese regional em todas as cidades vizinhas, a possíveis erros de digitação no momento do registro das doses aplicadas onde, eventualmente, pode ter sido selecionado no sistema o lote errado. Também está em investigação possíveis inconsistências no sistema de registro ao salvar as informações digitadas, fatos estes que serão esclarecidos e corrigidos por todas as cidades do Estado de São Paulo.

Portanto, nossa população pode ficar tranquila, pois recebeu adequadamente as vacinas. Nosso maior desafio e compromisso é ampliar a vacinação, proteger a população e, assim, controlar a pandemia.

Colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos!

Fonte: Semusa.