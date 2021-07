Prefeitura vai começar pelo gabinete a coleta de ponto biométrico dos servidores municipais

A Administração de Batatais vai iniciar neste mês a instalação de relógios de ponto nas repartições municipais. O gabinete do Prefeito, com os funcionários subordinados a Chefia de Gabinete, será o primeiro local a contar com o controle digital, modernizando os procedimentos.

“Pedimos para começar pelo prédio da Prefeitura. Sabemos que em muitas secretarias o controle é realizado em livro ponto, agora vamos mudar e profissionalizar esse procedimento. Já adquirimos os relógios e em breve será iniciada a coleta de ponto biométrico pelo gabinete”, informou o Prefeito Juninho Gaspar,

Os funcionários deverão cadastrar as digitais e, de imediato, passar a utilizar o relógio de ponto, tudo com objetivo dar transparência ao trabalho desenvolvido, possibilitando inclusive mais agilidade para o controle do Departamento de Recursos Humanos.

Fonte: Prefeitura de Batatais.