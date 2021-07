Podcast Saúde e Bem Estar Difusora e Rádio 2 (05-07-21)

Movimente-se! Essa é a mensagem do Guia de Atividade Física lançado pelo Ministério da Saúde, que pretende reduzir os casos de obesidade no País. No Saúde e Bem Estar, o cirurgião do aparelho digestivo Alcides Branco fala sobre os riscos do excesso de peso.