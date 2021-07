Vacina da gripe é liberada para a população em geral

JÁ VACINOU PARA A INFLUENZA (GRIPE)

A Campanha de Vacinação contra a Influenza foi ampliada na cidade para todas as faixas etárias, podendo ser aplicada todos os dias no Centro de Saúde I e todas as sextas-feiras na UBS Altino Arantes e UBS de Vila Lídia.

Lembramos que o intervalo entre a vacina de COVID-19 e Influenza é de 15 dias, fique atento e participe!.

Fonte: Prefeitura de Batatais.