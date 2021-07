A expectativa para o licenciamento de veículos foi reduzida de alta de 15% para crescimento de 13%, para 2,32 milhões de unidades, com corte maior no segmento de automóveis, cuja expectativa de aumento caiu pela metade: de 14% para 7%.

A indústria tem focado em veículos de maior rentabilidade, caso de SUVs, que no primeiro semestre, pela primeira vez, praticamente empataram com carros hatch sua participação no total de veículos leves vendidos, ficando com fatia de 39%.