A Prefeitura de Batatais, por intermédio da Secretaria Municipal de Cultura, informa que o município teve o privilegio de ser contemplado em três chamadas públicas do Governo Estadual, sendo: ‘ Tradição SP Online’, com a 10ª Semana Hip Hop; ‘Revelando SP’, por meio do artesanato de Aparecida de Melo e a cachaça artesanal do Senhor João Roberto, e no Programa Mais Gestão SP – Capacitação em Economia Criativa para Municípios.

A 10ª Semana do Hip Hop de Batatais será organizada em quatro dias, entre agosto e setembro, com transmissão pelo facebook ( https://www.facebook.com/profile.php?id=100046592547005 ) e reunirá oficinas, live paintings, apresentações de dança, música e debates. Os dois primeiros dias do evento (quinta e sexta) serão dedicados aos workshops e oficinas; no sábado será realizada a palestra sobre a ‘Linha do tempo do Hip Hop e seus quatro pilares’ e no domingo ocorrerá a ‘Mesa de Debates: Mulheres no Hip Hop’, que visa integrar os conhecimentos de políticas públicas voltadas para jovens da periferia, com um bate papo com personalidades de diversos elementos da Cultura Hip Hop. As atividades estarão abertas a toda população pelo sistema online, respeitando as normas de prevenção à covid-19.

No Programa de Capacitação Revelando SP, onde a cidade incluiu o artesanato de Aparecida de Melo e a cachaça artesanal do Senhor João Roberto, visa qualificar e colaborar para o desenvolvimento da atividade econômica e da sustentabilidade de artesãos e culinaristas responsáveis pela produção e comercialização de produtos de origem artesanal que valorizem as tradições culturais dos municípios e regiões do Estado de São Paulo.

Por fim, o Programa Mais Gestão SP – Capacitação em Economia Criativa para Municípios consiste em um conjunto de atividades formativas que visam auxiliar no desenvolvimento de políticas públicas para a economia criativa, com foco na organização e articulação de uma rede estadual de gestores culturais públicos para colaboração e impulsionamento de projetos e práticas dentro desta temática.

“São atividades importantes que Batatais está inserida ou já desenvolvendo, como a semana do Hip Hop, por exemplo. Que a nossa população acompanhe a divulgação e participe”, ressaltou Adilson Donizeti da Silva, Diretor de Patrimônio Cultural do município.