Nesta segunda-feira, 13 de julho, o Prefeito Juninho Gaspar, que é o novo presidente do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Ribeirão Preto, e o Prefeito de Serrana, Léo Capitelli, vice-presidente, foram recebidos em audiência no Palácio dos Bandeirantes, na Capital Paulista, pelo Secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, Marco Vinholi.

No encontro, que contou com a presença do Deputado Federal Baleia Rossi, foram apresentadas algumas ações integradas para serem realizadas na nossa região. “Unir os prefeitos e buscar soluções conjuntas é nossa tarefa enquanto presidente da região metropolitana. Foi a primeira audiência em São Paulo de muitas que faremos”, ressaltou o Prefeito Juninho Gaspar, que também deixou solicitações de Batatais ao secretário estadual.

Dentre as pautas da reunião, foi discutido o projeto para instalação de uma Central de Monitoramento com câmeras em todos os 34 municípios da região com o investimento do Governo do Estado de São Paulo. O secretário Vinholi se comprometeu em participar da próxima reunião da RMRP, que deve ocorrer em agosto, para tratar desta e de outras reivindicações.

A Região Metropolitana de Ribeirão Preto possui 1,7 milhão de habitantes, possuindo a 15ª posição de maior PIB do país, tendo grande importância socioeconômica. “Fazer com que cada uma das 34 cidades tenham o reconhecimento e que trabalhem unidas pensando no bem comum da população é nosso papel. Aproveito para agradecer a todos que estão nos ajudando”, ressaltou o Prefeito Juninho.