O avião partiu nesta segunda de Pequim, na China, e chegou ao Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, às 4h30 da manhã.

A carga é suficiente para fabricar 20 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. Elas serão entregues ao Programa Nacional de Imunizações (PNI) de 15 a 20 dias depois que a produção começar.

O governador João Doria (PSDB) acompanhou a chegada do lote no aeroporto e disse que as doses produzidas vão garantir a proteção de brasileiros em todo o país.

“Com essas 20 milhões de doses, nós vamos a um total de 83 milhões de doses da vacina do Butantan sendo entregues para o Ministério da Saúde. Vamos completar as 100 milhões de doses prometidas ao governo federal até 30 de agosto, trinta dias antes do prometido”, disse Doria no desembarque da carga.

O governador João Doria (PSDB) e o secretário da Saúde, Jean Gorinchteyn, acompanham chegada o IFA no aeroporto de Cumbica nesta terça-feira (13), em Guarulhos, na Grande SP. — Foto: Divulgação/Secom/GESP

Falta de vacina

Na tarde desta segunda (12), a cidade de São Paulo registrou desabastecimento de vacinas contra a Covid-19 em 64 unidades de saúde. O prefeito, Ricardo Nunes (MDB), afirmou, em entrevista coletiva também nesta segunda, que a divulgação dos próximos grupos que serão vacinados está condicionada ao recebimento de mais doses de imunizantes.

Também nesta segunda, a capital começou a vacinar as pessoas com 37 anos ou mais, e este grupo será imunizado até quarta (14). Na quinta (15), será a vez de quem tem 36 anos e, na sexta (16), do público com 35 anos.