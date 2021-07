Podcast Saúde e Bem Estar – Difusora/Rádio 2 (14-07-21)

Quando uma criança sofre violência, os impactos podem surgir imediatamente ou no longo prazo. No Saúde e Bem Estar de hoje, o psicólogo Rafael do Vale esclarece que o abuso pode afetar a percepção da criança sobre o mundo.