Saúde de Batatais é contemplada com mais R$ 300 mil de emenda parlamentar

Com o Orçamento Municipal comprometido basicamente com o funcionamento da máquina pública, somadas as dívidas herdadas, o Prefeito Juninho Gaspar tem feito um trabalho de parceria com todos que podem ajudar o município na liberação de recursos públicos.

Nesta quarta-feira, 14 de julho, mais uma verba para investimento na saúde foi confirmada. São R$ 300 mil viabilizados por meio dos deputados federais Capitão Derrite e Guilherme Mussi. “Foi um pedido realizado pela suplente de vereadora Marcela Gaspar que é a grande responsável por mais essa conquista para Batatais.

Aproveito para agradecer a ela e aos parlamentares que priorizaram nossa cidade. Seguimos a luta por melhorias diárias em favor da nossa população”, ressaltou o Prefeito Juninho Gaspar.

FOTO: Prefeito Juninho Gaspar em uma das viagens a Brasília onde se encontrou com o Deputado Federal Capitão Derrite, o Deputado Estadual Coronel Telhada e o Capitão Telhada.

Fonte: Prefeitura de Batatais